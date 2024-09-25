Боррель: ЕС продолжит поддержку Украины, независимо от того, что будут делать США

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что пока украинцы сопротивляются российской агрессии, ЕС будет их поддерживать, независимо от того, что будут делать США, сообщает Европейская правда.

Об этом Боррель заявил после завершения Совбеза ООН.

Таким образом он ответил на вопрос о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом и его плана завершить войну.

"Трамп на данный момент – просто кандидат. Я подожду, пока он снова будет сидеть в Белом доме, чтобы рассмотреть его предложения", – сказал Боррель.

Он вспомнил, что следит за войной с самого начала.

"В начале никто не надеялся, что Украина будет сопротивляться. И в начале что мы предложили Украине? Мы предложили шлемы, сейчас мы предлагаем F-16. Разница ощутима, не так ли", – сказал Боррель.

Он напомнил, что после 2014 года и попытки аннексии Крыма европейцы не хотели вооружать Украину, но это изменилось в 2024 году.

"И мы должны продолжать. Я не знаю, что будут делать или не будут делать американцы, США, новый президент... Но до сих пор поддержка Европейского Союза, военная, гражданская, экономическая, финансовая, гуманитарная, – больше, чем от США. Более 100 миллиардов евро – это счет, который мы оплатили, из них 45 на военную поддержку. Конечно, это меньше чем США, но это тоже важная цифра.

Мое сообщение четкое: пока украинцы желают сопротивляться, мы должны их поддерживать. Иначе мы допустим историческую ошибку", – заявил Боррель.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Америка "застряла" в войне в Украине, и только его победа позволит ей "выйти" оттуда.

Глава европейской дипломатии также подчеркнул, что капитуляция Украины и превращение ее во вторую Беларусь не является самым быстрым способом закончить войну.