Politico: США работают над "обходным путем" для продолжения военной поддержки Украины

Администрация Байдена работает над планом продления полномочий на отправку в Украину американского вооружения и техники на сумму 5,9 миллиарда долларов до того, как закончится финансирование в конце месяца, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Politico.

Эти полномочия, являющиеся частью пакета помощи Украине, принятого в апреле, позволяют Пентагону использовать собственные запасы для быстрого перемещения оружия и оборудования в Украину. Деньги затем тратятся на замену этого оборудования в американских арсеналах, но эти полномочия заканчиваются с началом нового финансового года 1 октября.

Этот новый обходной путь, который требует от администрации заявить, что она использует оставшуюся помощь в ближайшие месяцы, позволит Пентагону продолжать поставлять оружие Киеву. Однако по этому методу США не смогут предоставить новые типы оборудования, которых не было в предыдущих поставках.

По словам представителя Пентагона подполковника Чарли Дитца, если это будет сделано вовремя, "поставки могут без проблем выйти за пределы [финансового года]".

Этот вопрос снова возник в воскресенье, когда спикер Майк Джонсон обнародовал детали предложенного им трехмесячного пакета финансирования, в который не было включено продление полномочий по Украине.

Администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой перенести на следующий год 5,9 млрд долларов президентских полномочий на изъятие вооружений, которые она не использовала. Эти полномочия являются основным инструментом Вашингтона для вооружения Украины.

Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс назвал неиспользование этих полномочий "не настоящей проблемой", если администрация решит выделить эти деньги в течение следующей недели.

"Насколько я понимаю... пока Белый дом говорит нам, что собирается использовать эти средства, у нас нет проблемы", – сказал Роджерс.

Аналогично, председатель подкомитета по вопросам обороны Палаты представителей Кен Калверт сказал в интервью:

"Я понимаю, что уже есть "обходной путь", который администрация Байдена планирует использовать. Я не совсем уверен, как они собираются это сделать, но мне сказали, что они это сделают".

Это делает одной головной болью меньше для Джонсона, который, вероятно, потерял бы поддержку среди некоторых консервативных скептиков Республиканской партии по помощи Украине, если бы он включил положение о помощи Украине во временное решение. Джонсон, который потратил политический капитал этой весной, когда провел голосование по пакету помощи Украине, Ближнему Востоку и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов, полагается на демократов, которые обеспечат достаточное количество голосов на этой неделе, чтобы принять двухпартийное промежуточное соглашение и обойти жесткую правую оппозицию.

Тем не менее, десятки демократов в Палате представителей в течение последних недель давили на Джонсона, чтобы тот включил в законопроект формулировку об увеличении помощи.

Один из этих законодателей, член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс в коротком интервью во вторник подчеркнул важность оказания помощи Украине в преддверии тяжелых зимних боев.

"Они попытаются обойти это, администрация попытается, потому что [украинцам] сейчас нужны ресурсы, чтобы они могли реализовать свой "план победы", что, по моему мнению, является чрезвычайно важным", – сказал Микс.

По словам Микса, Зеленский, с которым он встретился в понедельник на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, вероятно, будет поднимать этот вопрос на встречах с президентом Джо Байденом и во время визита Зеленского на Капитолий в четверг.

Для украинского лидера важным вопросом также будет скорость американских поставок. Администрация Байдена в среднем выделяла около 400 миллионов долларов в месяц на военную помощь, но официальные лица в Киеве были разочарованы тем, сколько времени требуется для того, чтобы некоторое из этого оборудования действительно попало на поле боя.

Ожидается, что на этой неделе США объявят о новом пакете помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов, и в рамках этого пакета США рассматривают возможность предоставления Украине ракеты средней дальности для нового парка истребителей F-16. Пакет также включает ракеты для пусковых установок HIMARS, патрульные катера и средства противовоздушной обороны, и станет самым большим пакетом, который США прислали Украине с мая. Это также, вероятно, будет последнее применение президентского полномочия по изъятию вооружений до конца финансового года, который заканчивается 30 сентября.