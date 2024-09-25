Блинкен: В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава Кремля Владимир Путин продолжает лживо утверждать, что Украина не является настоящим государством и не заинтересован в настоящем мире, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН.

Блинкен отметил, что Путин продолжает отрицать, что у украинского народа есть собственная идентичность.

"Путин продолжает лживо утверждать, что Украина не является настоящим государством. В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует.", – сказал он.

Государственный секретарь США отметил, что Украина неоднократно заявляла: дипломатия – единственный способ положить конец этой войне, и что она готова вести переговоры.

"Путин не заинтересован в таком мире, и недавно заявил, что Россия вернется за стол переговоров только тогда, когда Украина выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Другими словами, когда Украина отступит со своей собственной территории", – отметил он.

То, как Совбез стремится положить конец войне, имеет значение, и Устав ООН предельно ясен по этому вопросу, считает Блинкен.

"Вот почему все мы здесь обязаны поддержать призыв Украины к справедливому и прочному миру, чтобы положить конец агрессивной войне России", – сказал он.

По его словам, некоторые другие страны на заседании выдвинули свои предложения, некоторые из которых не упоминают Устав ООН или его принципы, не упоминают различия между агрессором и жертвой и призывают все стороны к деэскалации.

"Все эти предложения вознаградили бы агрессию Путина, позволили бы ему отдохнуть, перевооружиться, снова вторгнуться в Украину, как он делал это снова и снова", – добавил Блинкен.

Во время заседания Совбеза ООН Блинкен также заявлял, что для достижения мира в Украине, западным союзникам необходимо остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Как известно, президент Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке говорил о ситуации на фронте и элементах "плана победы".

Также он заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие считают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.