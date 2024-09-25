Россияне атаковали Киевщину ударными дронами: что известно о последствиях
Ночью 25 сентября россияне атаковали Киевщину ударными дронами, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.
"Ночью враг атаковал Киевщину ударными дронами. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", — рассказал он.
По словам Кравченко, в одном из населённых пунктов зафиксировали падение обломков.
"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", — добавил он.
Как писала "ДС", в ночь на 25 сентября российская армия атаковала Украину 8 ракетами и 32 ударными дронами.