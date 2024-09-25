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Россияне атаковали Киевщину ударными дронами: что известно о последствиях

Ночью 25 сентября россияне атаковали Киевщину ударными дронами, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

"Ночью враг атаковал Киевщину ударными дронами. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", — рассказал он.

По словам Кравченко, в одном из населённых пунктов зафиксировали падение обломков.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", — добавил он.

Как писала "ДС", в ночь на 25 сентября российская армия атаковала Украину 8 ракетами и 32 ударными дронами.

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