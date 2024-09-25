Бербок очертила ключевые моменты для мирных переговоров между Украиной и Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок очертила ключевые моменты для возможных мирных переговоров о прекращении российской агрессии против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает Spiegel.

"Мир означает, что существование Украины как свободной и независимой страны гарантировано. Это означает гарантии безопасности", – заявила Бербок.

С одной стороны, мы "очень благодарны, что все больше и больше наших партнеров в мире задумываются над тем, как положить конец этой войне", отметила она.

"Нам это нужно. Нам нужен конец этой войны", – заявила Бербок.

В то же время, она подчеркнула, что это не может означать бездействие, пока не видно конца войны, а глава Кремля Владимир Путин не сел за стол переговоров.

"Мы не можем просто наблюдать, как Россия уничтожает остальную часть Украины", – сказала она.

Она также обратилась к проблеме похищения Россией украинских детей.

"Россия совершает эти преступления уже 923 дня, детей похищают и пытают 923 дня. Мы не успокоимся, пока дети не вернутся к своим семьям", – заявила Бербок.

Обращаясь к послу России в ООН Василию Небензе, Бербок сказала:

"Вы можете обманывать себя. Самый сильный человек в вашей стране может прятаться за похищенными девушками-подростками. Но вы не можете обмануть мир".

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что капитуляция Украины и превращение ее во вторую Беларусь не является самым быстрым способом закончить войну.

Напомним, в интервью The New York Times президент Чехии Петр Павел повторил, что Украина должна смириться с вероятным "временным" пребыванием некоторых ее территорий под контролем России после завершения войны.

Министерство иностранных дел Украины после этого опубликовало заявление, где отвергло возможность временного оставления части украинской территории под оккупацией и подобные "половинчатые решения".