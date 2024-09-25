СБУ задержала российского агента, помогавшего оккупантам наступать на Покровск

Правоохранители задержали в Донецкой области мужчину, который шпионил за Силами обороны на самом горячем направлении фронта — Покровском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Задержанный — работник местного горного предприятия, которого россияне завербовали в июле. С того времени он разведывал геолокации штабов и укрепрайонов украинских войск, привлеченных к защите райцентра.

Агент обращал особое внимание на огневые позиции тяжелой артиллерии ВСУ, а также искал пункты базирования подразделений СБУ, которые проводят в этом районе контрдиверсионные мероприятия и выполняют другие задачи.

"Во время разведывательных вылазок агент вел себя как рядовой житель прифронтовой громады, который ездил на работу на местную шахту. Но в ходе таких поездок он тайком фиксировал расположение украинских войск и обозначал соответствующие координаты на гугл-картах" , — говорят в ведомстве.

Для связи с российской спецслужбой мужчина сначала использовал анонимный аккаунт в популярном мессенджере. Впоследствии, надеясь "запутать следы", перешел на коммуникацию из-за запрещенных соцсетей РФ, периодически менял сим-карты.

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Харькове задержали военного ВСУ, работавшего на оккупантов.