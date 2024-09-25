В Минэнерго сообщили об обесточивании в шести областях из-за обстрелов

За минувшие сутки, 24 сентября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, в Донецкой области в результате боевых действий обесточивалась подстанция и местная промышленность.

Согласно сообщению, по техническим причинам были обесточивания в двух областях.

В Черниговской области обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено.

В Запорожской области из-за технологических нарушений выключалась воздушная линия, при этом один из объектов снижал напряжение. Питание восстановлено.

На утро 25 сентября остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 482 населенных пункта Украины.

Напомним:

РФ этой осенью, по имеющимся данным, может нанести воздушные удары по трем украинским атомным электростанциям.