Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что желание Украины принудить Россию к миру является "абсолютно фатальной ошибкой", потому что это якобы невозможно сделать, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Журналист процитировал заявление президента Украины на заседании Радбеза ООН, где Владимир Зеленский сказал, что глава Кремля Владимир Путин нарушил так много международных норм и правил, что не остановится сам, поэтому Россию можно только принудить к миру. Он спросил пресс-секретаря главы РФ, возможно ли страну-агрессора принудить к миру.

"Такая позиция является фатальной ошибкой, это глубочайше заблуждение".

Он также в традиционной для Кремля манере в который раз пригрозил "последствиями" для украинских властей.