СМИ: Премьеру Словакии Фицо прислали конверт с пулей

В среду, 25 сентября, премьер-министру Словакии Роберту Фицо доставили конверт, в котором была пуля, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило издание aktuality.sk.

Эту информацию подтвердили изданию в пресс-службе словацкого правительства. Там отметили, что конверт поступил премьеру 25 сентября утром.

"Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию", – сообщили в пресс-службе словацкого правительства.

Как отметило издание, сейчас полученный конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.

Напомним, 15 мая в Словакии совершили покушение на премьер-министра Роберта Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

В августе в Словакии возбудили дело против мужчины, который из фальшивого пистолета целился в главу МВД страны Матуша Шутая Эштока.