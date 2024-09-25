Комиссия ООН нашла новые доказательства пыток украинских пленных

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине нашла новые доказательства пыток Россией украинских гражданских и военнопленных на оккупированных территориях. Оккупанты действуют согласованно во всех застенках и регулярно применяют сексуальное насилие, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

О новых актах пыток говорится в новом отчете комиссии.

Председатель следственной комиссии ООН в Украине Эрик Мьосе заявил, что "широкий географический охват и распространенные схемы применения пыток демонстрируют, что пытки осуществлялись как обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности".

Комиссия определила дополнительные общие элементы в применении пыток российскими властями. Пытки осуществлялись систематически.

Одним из элементов является согласованность практик в следственных изоляторах, где содержали задержанных украинцев.

Другой общей чертой является регулярное применение сексуального насилия как формы пыток почти во всех этих центрах заключения.

Бывшие заключенные рассказывали, что сотрудники пенитенциарных учреждений в оккупации ссылались на приказы о жестоком обращении.

В отчете говорится, что во многих местах заключения отсутствует надлежащая медицинская помощь. В одном заведении в пытках участвовали даже врачи пенитенциарного учреждения.

"Эти нарушения вызвали многим пострадавшим серьезные или непоправимые физические повреждения и травмы. Большинство из них подчеркивали глубокое психологическое воздействие пережитого на них и их семьи.

Некоторые пострадавшие сообщили о значительных трудностях с реинтеграцией в общество и восстановлением отношений с близкими. Они отметили необходимость психологической и социальной поддержки как для себя, так и для своих семей".