Дожди и грозы накроют несколько областей Украины: прогноз погоды на завтра

В четверг, 26 сентября, в Украине прогнозируется переменная облачность. При этом несколько областей накроют дожди и грозы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Завтра в Винницкой, Житомирской и Киевской областях, а также ночью на западе страны возможны небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На большинстве территории осадков не ожидается.

Ветер будет преобладать южный, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла, на западе, востоке, а также в Сумской и Полтавской областях - 7-12 градусов.

Днем термометры будут показывать +21 +26 градусов, на юге страны - до +29. В Карпатах ночью ожидается +5 +10 градусов, а днем +16 +21.

Погода в столичном регионе

По Киевской области 26 сентября ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +12 +17 градусов, днем - +21 +26. В самом Киеве ночью будет +14 +16 градусов, а днем - +23 +25.

Похолодание в Украине

Сентябрь постепенно вступает в свои права. Более холодные ночи и ожидаемые дожди в конце месяца подтверждают изменение погоды в Украине.