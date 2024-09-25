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Путина назвали руководителем мафиозного государства и сравнили с рабовладельцем

Путина назвали руководителем мафиозного государства и сравнили с рабовладельцем
Фото: kremlin.ru

Британский топ-дипломат прямо обвинил Владимира Путина в том, что он руководит "мафиозным государством", и сравнил его с рабовладельцем в пламенном выступлении в Совете безопасности ООН, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Politico.

Дэвид Лэмми, министр иностранных дел Британии, нацелился в российского лидера во время нью-йоркской встречи во вторник, заявив представителю России:

"Мы знаем, кто вы".

Лэмми сослался на наследие рабства, чтобы раскритиковать поведение Путина во время вторжения в Украину, и обвинил российское правительство в том, что оно пренебрегает международным правом.

"Ваше вторжение в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции", – сказал глава МИД Британии.
"Господин президент, я говорю не только как британец, как лондонец и как министр иностранных дел.
Но я стою здесь также как чернокожий, чьи предки были вывезены в кандалах из Африки, под дулом пистолета, чтобы быть порабощенными, чьи предки восстали и боролись в великом восстании порабощенных", – заявил Лэмми.
"Империализм: я узнаю его, когда увижу. И я буду называть его тем, чем он есть"﻿, – подчеркнул он.

Выступление Лэмми появилось в то время, когда Украина продолжает интенсивные лоббистские усилия, направленные на получение разрешения на использование западных ракет большой дальности, в том числе британских Storm Shadow, для поражения целей в глубине России.

Сейчас они могут быть развернуты только на территории Украины. Великобритания поддерживает их использование, но для этого необходима поддержка США.

По информации The Times, Соединенные Штаты и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

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