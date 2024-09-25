Шмыгаль: Украина и Япония подпишут соглашение о защите инвестиций

Украина и Япония усилят сотрудничество в сфере бизнеса благодаря подписанию соглашения о защите инвестиций и открытию офиса Японской организации внешней торговли (JETRO) в Украине, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Провел встречу с послом Японии Кунинори Мацудой, который завершает свою дипломатическую работу в Украине. Готовимся к подписанию соглашения о защите инвестиций. И ожидаем открытия офиса JETRO в Украине. Все эти шаги будут способствовать активному сотрудничеству между нашими бизнесами" , - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль выразил благодарность за поддержку Японией резолюций ООН в пользу Украины, Формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности в части ядерной безопасности, и за подписание соглашения по безопасности.

"Япония оказывает нашему государству большую и неоценимую помощь. Особенно в гуманитарной сфере. До конца года треть всех машин для разминирования в Украине будут именно японского производства. Кроме того, Япония существенно помогает в медицинской отрасли" , - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также отдельно поблагодарил за поддержку решения стран Группы Семи о предоставлении Украине 50 млрд долларов от использования замороженных российских активов.

Напомним:

Министерство экономики зарегистрировало представительство офиса Японской организации внешней торговли (JETRO) в Украине.