В ТЦК объяснили порядок предоставления отсрочек от мобилизации

Начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин разъяснил общественности порядок предоставления отсрочек от призыва по мобилизации﻿. Истомина цитирует пресс-центр Полтавского ТЦК, сообщает Деловая столица.

В частности, он напомнил, что основания для предоставления отсрочек определены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а порядок предоставления определен Постановлением №560 Кабинета Министров Украины. Каждый военнообязанный мужчина должен ознакомиться с данными документами.

"При наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанные лично подают на имя главы комиссии районного ТЦК и СП заявление по форме, определенной в приложении 4, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению 5" , — говорится в Постановлении.

"Хочу обратить внимание на формулировку - лично. То есть сам, персонально, непосредственно, не через кого-то - не через родных, не через адвокатов, не через почту. Это не обращение, которое в соответствии с Законом Украины «Об обращении граждан» может быть устным или письменным. К тому же письменное обращение направляется по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично" , - подчеркнул офицер.

По словам Истомина, в ТЦК и СП Полтавской области поступают заявления на оформление отсрочек от призыва по мобилизации почтой, в том числе электронной, однако все заявители получают ответ, что в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 года военнообязанные подают заявление на имя главы комиссии ТЦК и СП лично. Подобные ответы получают и адвокаты по своим запросам.