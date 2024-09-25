В Болгарии считают, что НАТО будет в безопасности, когда Украина вступит в альянс

В среду, 25 сентября, министр иностранных дел Болгарии Иван Кондов заявил, что страны-участницы НАТО будут в полной безопасности, когда Украина станет полноправным членом Альянса.﻿ Со ссылкой на пресс-службу МИД Болгарии, сообщает Новое время.

Министр подчеркнул, что важность и сила НАТО оказались фундаментальным фактором безопасности в свете сегодняшних вызовов и мало кто мог предвидеть это 20 лет назад.

«Он также отметил, что все страны-члены будут в безопасности, когда Украина станет полноправным участником НАТО» , — говорится в сообщении ведомства.

В своем выступлении министр иностранных дел Болгарии также отметил, что укрепление восточного фланга НАТО и безопасности Черноморского региона имеют большое значение для безопасности всех стран. Он добавил, что Болгария прилагает определенные «усилия в этом направлении».