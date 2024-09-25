Республиканцы требуют расследовать визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании

После визита украинского президента Владимира Зеленского на завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильвании девять конгрессменов-республиканцев требуют провести расследование. Об этом пишет издание The Washington Examiner со ссылкой на письмо республиканцев к генеральным инспекторам министерств обороны и юстиции, сообщает Новое время.

Как сказано в письме республиканцев, они обеспокоены тем, что Зеленский летел на военном самолете C-17 и получил защиту от Секретной службы США во время своего визита в Пенсильванию. Они также требуют информации о том, сколько средств налогоплательщиков США потратили на эти события.

«Если доллары налогоплательщиков были использованы для содействия этому визиту таким образом, что может нарушить федеральные законы или этические принципы, важно, чтобы Конгресс и общественность получили полный отчет об этих расходах и мотивах визита» , — сказано в их письме.

Также республиканцы утверждают, что поездка Зеленского была направлена на поддержку кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис.

«Эти действия вызвали серьезные опасения у экспертов относительно возможной политической мотивации визита. Это может противоречить законодательству США» , — добавляет в письме группа республиканцев.

Они также видят в этой поездке нарушение закона Хэтча, который запрещает госслужащим выражать поддержку кандидатам во время выборов.