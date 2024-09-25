Зеленский допустил ядерную катастрофу в Украине из-за Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине грозит ядерная катастрофа, если россияне будут наносить удары по атомным электростанциям﻿. Об этом он сказал, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Деловая столица.

По словам Зеленского, он озабочен подготовкой россиянами ударов по объектам атомной энергетики Украины.

"Любой ракетный или беспилотный удар, любой критический инцидент в энергетической системе (АЭС) может привести к ядерной катастрофе. Такой день никогда не должен наступить" , — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее заявил, что российские оккупационные войска разрушили все украинские тепловые электростанции и значительную часть мощностей ГЭС.