В Беларуси Полк Калиновского признали "террористической организацией"
Верховный Суд Беларуси признал "Полк імя Кастуся Каліноўскага", который входит в состав Вооруженных сил Украины, террористической организацией. Об этом заявил начальник управления Генпрокуратуры Беларуси Александр Карпович, сообщает Деловая столица.
"На основании представленных доказательств установлена причастность экстремистски настроенных граждан, входящих в состав данного формирования, к организации, планированию, подготовке и совершению актов терроризма на территории Республики Беларусь", — сказал он.
По словам Карповича, бойцы полка якобы вербовали, обучали, вооружали и финансировали террористов. В результате, как утверждает прокурор, в Беларуси якобы совершены акты терроризма и экстремизма.