В Беларуси Полк Калиновского признали "террористической организацией"

Верховный Суд Беларуси признал "Полк імя Кастуся Каліноўскага", который входит в состав Вооруженных сил Украины, террористической организацией﻿. Об этом заявил начальник управления Генпрокуратуры Беларуси Александр Карпович, сообщает Деловая столица.

"На основании представленных доказательств установлена причастность экстремистски настроенных граждан, входящих в состав данного формирования, к организации, планированию, подготовке и совершению актов терроризма на территории Республики Беларусь" , — сказал он.

По словам Карповича, бойцы полка якобы вербовали, обучали, вооружали и финансировали террористов. В результате, как утверждает прокурор, в Беларуси якобы совершены акты терроризма и экстремизма.