Сербия возобновит работу своего посольства в Киеве

Сербия решила возобновили работу своего посольства в Киеве. Это произойдет до конца 2024 года. Со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсетях, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Сибига провел переговоры с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в Нью-Йорке и обсудил удары российских оккупантов по энергетической системе Украины.

"Мы высоко ценим поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины и участие в Формуле мира. Я проинформировал о российских ударах по нашей энергетической системе. Я приветствую решение Сербии возобновить работу своего посольства в Киеве уже в этом году" , - написал министр.

Напомним, посольство Сербии выехало из Киева еще в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и с тех пор не возвращалось. Сейчас сотрудники дипмиссии работают с Белграда.

В мае 2024 года бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Сербии Александр Вучич согласился возобновить работу посольства Сербии в Украине.