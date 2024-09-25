Der Spiegel пишет, что подрыв Северных потоков одобрил Залужный без ведома Зеленского

Немецкое издание Der Spiegel провело двухлетнее журналистское расследование подрыва газопроводов Северные потоки. Журналисты утверждают, что операцию одобрил экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает Новое время.

Der Spiegel утверждает, что диверсионный отряд состоял из нескольких украинских водолазов, почти все из которых были гражданскими. Издание считает, что операцию возглавил и спланировал бывший агент украинской разведки Роман Червинский. Украинец собрал команду и обучил ее, утверждает издание.

По данным издания, стоимость операции составила почти $300 тысяч и финансировалась, по словам инсайдеров, из частных источников. Операцию одобрил Залужный, а президента Владимира Зеленского не проинформировали, утверждают источники. Попытки США остановить операцию провалились, говорится в материале.

По информации немецкого издания, подготовка операции началось за несколько лет до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

На первом этапе командование искало водолазов, способных работать на глубине до 100 метров и готовых пойти на серьезный риск для здоровья, утверждает издание. В операции, по данным издания, принимала участие команда в составе нескольких мужчин и одной женщины, которые действовали под вымышленными именами.

Они заложили несколько взрывных устройств на трубопроводы, проходящие по дну Балтийского моря и взорвали три из четырех труб Северного потока-1 и Северного потока-2, говорится в материале. Журналисты утверждают, что группа использовала парусную яхту Андромеда.

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины. Также СМИ сообщали, что один из мужчин, который арендовал яхту, живет в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал» , — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.