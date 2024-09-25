Россию исключили из очередной организации омбудсменов

Генеральная Ассамблея Ассоциации омбудсменов Средиземноморья в среду, 25 сентября, одобрила решение об исключении российского омбудсмена Татьяны Москальковой из своего состава.﻿ Со ссылкой на слова уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Сегодня на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации омбудсменов Средиземноморья одобрили решение об исключении российского омбудсмена из своего состава" , - сообщил Лубинец.

Он отметил, что это уже третья организация омбудсменов, которая исключила Россию. Первым это сделал Международный институт омбудсменов в августе 2022 года, а в апреле 2023 года - Европейская сеть национальных защитных институций.

"Пока в Совете Безопасности ООН боятся даже начать процедуру исключения РФ, дружная семья омбудсменов уверенно действует. Если международные организации последуют примеру, то представители России будут изолированы и не смогут распространять свою пропаганду" , - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что страна-террорист не должна иметь право голоса на мировой арене.