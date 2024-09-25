Путин снова грозится применить ядерное оружие

Владимир Путин заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если на нее нападет любое государство, и что любое нападение на Россию, которое будет поддерживаться ядерным государством, будет считаться "совместным нападением", сообщает Зеркало недели.

"Достоверная информация о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлечет за собой ядерный ответ. Критическая угроза суверенитета России и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа" , - заявил он на впервые проведенном публично заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.

Путин добавил, что ядерный удар может последовать "после достоверных данных о массированном старте самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов".

Глава Кремля также предложил внести уточнение в ядерную доктрину России, добавив положение о том, что если неядерное государство нападает на Россию при поддержке ядерного государства – это "их совместное нападение".

Кроме того, по словам российского диктатора, Россия также "оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии по отношению к Беларуси".

В июне глава комитета обороны российской Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Россия может сократить время принятия решения на применение ядерного оружия, предусмотренное официальной доктриной.

1 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия внесет изменения в свою ядерную доктрину в ответ на действия Запада по войне в Украине.

Союзник России Китай отреагировал на эти заявления. Представитель китайского МИД Мао Нин подчеркнула, что ядерную войну невозможно выиграть, а для боевых действий ее использовать нельзя.