Блинкен прокомментировал заявление Трампа о сомнениях в победе Украины

Диктатор РФ Владимир Путин пытался стереть Украину с карты, однако он потерпел неудачу в этом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью программе ABC Good Morning America. Об этом говорится на сайте Госдепа, сообщает Цензор.НЕТ.

Ведущий попросил Блинкена прокомментировать одно из последних заявлений 45-го президента США, республиканца Дональда Трампа, в котором он выразил сомнения относительно способности Украины выиграть войну и похвалил российских военных, которые, мол, победили Наполеона и Гитлера.

"Вспомните, что на самом деле пытался сделать Путин. Он пытался зайти и стереть Украину с карты. Он потерпел неудачу в этом. Этого не удастся сделать" , - заявил Блинкен, комментируя заявление Трампа.

Он отметил, что сейчас задача для США и союзников заключается в том, чтобы убедиться, что "Украина может быть сильным независимым государством, которое сможет выстоять в военном, экономическом и демократическом плане".

"Мы работаем над этим, и не только мы - более 50 стран" , - отметил госсекретарь.

Он добавил, что "одна страна не может просто нападать на другую, силой перекраивать свои границы, диктовать другой стране ее будущее, ее решения". Именно это, по словам Блинкена, Россия пытается сделать в Украине.