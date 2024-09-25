Франция договорилась с Украиной подготовить бригаду ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега Эммануэль Макрон договорились, что Франция в ближайшее время подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду.﻿﻿ Со ссылкой на Офис президента, сообщает Украинская правда.

"Среди главных тем встречи – дальнейшее усиление украинской системы ПВО с помощью Франции и обучение военных. В ближайшее время страна подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду" , - говорится в сообщении.

Также лидеры государств обсудили результаты недавних тематических конференций на основе отдельных пунктов Формулы мира и подготовку к встрече по ядерной безопасности. Также уделили внимание подготовке ко второму Саммиту мира.