Генштаб: За сутки на Покровском направлении враг совершил 53 штурма

На Покровском направлении с начала суток произошло более 50 боестолкновений﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 25 сентября, сообщает Деловая столица.

С начала суток произошло 159 боевых столкновений, противник нанес два ракетных удара с применением четырех ракет, 59 авиационных ударов с применением 86 КАБов, более 600 ударов дронами-камикадзе и осуществил около 3,5 тысячи обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружение.

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками. Все атаки в районах Волчанска и Тихого отражены украинскими воинами.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки, Лозовой и Кругляковки. Две атаки продолжаются.

21 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении н.п. Грековка, Новосадово, Белогоровка, Заречное и Ямполь. Одиннадцать атак противника нашим подразделениям удалось отразить, еще десять боевых столкновений продолжаются, ситуация напряжена.

На Краматорском направлении имели место семь боевых столкновений. Активность окупантов проявлялась в районах Григоровки, Часового Яра и Клещиевки, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами, продолжается боевое столкновение вблизи Григоровки.

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах н.п. Торецк, Щербиновка и Нелиповка девять раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Новоторецкая, Лисовки, Новогродовки, Гродовки, Селидового и Константиновки. В общей сложности, 47 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще шесть боевых столкновений продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 345 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два танка, три артиллерийские системы, 14 автомобилей, шесть боевых бронированных машин, четыре мотоцикла и три бага. Кроме того, семь ББМ, две вражеские пушки и десять автомобилей были повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 23 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах н.п. Цукурино, Горняк и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отразили 16 атак противника, семь атак продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении произошло восемь боеприкосновений. Семь вражеских штурмов остановлены в районах Угледара и Водяного. Еще одно сражение продолжается. Ситуация контролируется силами обороны Украины.

На Ореховском направлении четыре безуспешные атаки врага отбиты нашими защитниками в течение дня, продолжаются боестолкновения вблизи Работино.

На Приднепровском направлении наши воины дважды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории россии. В настоящее время известно о 15 авиационных ударах с применением 26 КАБ.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.