Над Киевом сбили десяток БпЛА: повреждены 20 авто, в домах выбиты окна

Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что в направлении столицы летели более полутора десятков беспилотников, боевая работа о них продолжалась в течение 5 часов, в результате чего десяток дронов удалось уничтожить, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают КГВА и ГСЧС в Telegram.

"Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десяток российских ударных дронов (точное количество и тип БпЛА в своих отчетах обнародуют Воздушные силы)".

Сначала Попко сообщил о том, что один ребенок получил ранения. Но позже в КГВА заявили, что информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась.

В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в Печерском районе произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки с последующим горением. Пожар уже потушили.

Повреждены около 20 автомобилей. В четырех жилых домах выбиты окна.

Также обломки упали на территории детского сада.

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