Над Киевом сбили десяток БпЛА: повреждены 20 авто, в домах выбиты окна
Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что в направлении столицы летели более полутора десятков беспилотников, боевая работа о них продолжалась в течение 5 часов, в результате чего десяток дронов удалось уничтожить, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают КГВА и ГСЧС в Telegram.
"Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десяток российских ударных дронов (точное количество и тип БпЛА в своих отчетах обнародуют Воздушные силы)".
Сначала Попко сообщил о том, что один ребенок получил ранения. Но позже в КГВА заявили, что информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась.
В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в Печерском районе произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки с последующим горением. Пожар уже потушили.
Повреждены около 20 автомобилей. В четырех жилых домах выбиты окна.
Также обломки упали на территории детского сада.
Предыстория:
- В Киеве всю ночь раздавались взрывы и работала ПВО.
- Сообщалось, что в Печерском районе Киева в результате падения обломков российского "Шахеда" возникло возгорание на первом этаже жилого дома, повреждено около 20 автомобилей, обломки упали на территории детского сада.