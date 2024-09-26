На Ивано-Франковщине поврежден энергообъект: часть облцентра без света

В результате российской дроновой атаки в Ивано-Франковской области поврежден объект критической инфраструктуры, часть областного центра осталась без электроснабжения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава ОГА Светлана Онищук в Telegram, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

"Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города частично осталась обесточенной. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения. Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыли все соответствующие службы. Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших".

Марцинкив сообщил, что имел возможность быть на месте атаки и что люди не пострадали.

"Но не будут работать определенные троллейбусные маршруты. В некоторых школах и учебных заведениях будет проблема со светом. Минимум сутки. И может быть проблема с питанием" , – сообщил мэр во время прямого эфира на радио, который он транслировал на своей странице в соцсети.

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