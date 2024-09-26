WSJ: У Байдена считают "план победы" Зеленского недостаточно конкретным

Наиболее детально проработанной частью "плана победы", который будет представлять в США президент Украины Владимир Зеленский, являются запросы относительно оружия, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Американские и европейские чиновники, ознакомленные с ключевыми позициями плана Зеленского, считают, что он не содержит четкой стратегии для достижения победы Украины на фоне постоянного наступления российских войск. Они также назвали план "переупакованной просьбой" о предоставлении дополнительного оружия и снятии ограничений на использование дальнобойных ракет.

"Я не поражен, там не так много нового" , — заметил один из собеседников издания.

Представители администрации президента США Джо Байдена считают, что наиболее подробно проработанной частью плана являются запросы относительно оружия. Остальные ключевые элементы, касающиеся политических реформ и экономики — менее конкретны.

Как сообщалось, Владимир Зеленский заявлял, что у Украины есть план победы, а если США его не согласуют, то Украина будет жить так, как и раньше.