Россияне атаковали энергообъект на Николаевщине: есть отключения света

Ночью 26 сентября российские захватчики атаковали энергетический объект в Николаевской области, часть людей остались без электроснабжения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в Telegram.

"В ночь на 26 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Детали – позже.

Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в области, есть отключения абонентов".

По словам главы области, большую часть домов энергетики уже запитали, работа продолжается.

Обошлось без пострадавших.

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