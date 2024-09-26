Зеленский провел встречу с Байденом на полях Генассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский провел на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу с президентом США Джо Байденом, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский поблагодарил Байдена и Соединенные Штаты Америки за оказанную Украине поддержку, которая спасает жизни украинцев и помогает стране сохранить независимость.

Он ознакомил Байдена с ситуацией в Украине, в частности на фронте.

"Владимир Зеленский сфокусировался на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября", – говорится в сообщении.

Президенты также приняли участие в специальной встрече G7+, посвященной восстановлению Украины. Более 30 стран и Европейский Союз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.

"После разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, который укрепил мир и помог ему стать по-настоящему длительным. Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления – такой, которая будет способствовать миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию", – сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Зеленский во время визита в США будет иметь две встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Некоторые западные чиновники, по данным Bloomberg, пытаются снизить ожидания от представления "плана победы", говоря, что не видят в нем прорыва.