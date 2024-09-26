Президент Еврокомиссии: Мы должны поставить Украину в сильные условия для переговоров о мире

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости создания для Украины сильной позиции для ведения переговоров о мире, сообщает Европейская правда.

Об этом она заявила на встрече в формате "Группа G7+ Украина" по восстановлению Украины в Нью-Йорке, текст выступления приводит пресс-служба Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что никто не хочет мира больше, чем народ Украины, справедливого и длительного мира.

"Мир – это не только прекращение боевых действий, мир – это не просто отсутствие войны. Мир – это урегулирование, которое делает войну невозможной и ненужной.

Мы должны поставить Украину в сильные условия для ведения переговоров о таком мире. И именно поэтому интеграция Украины в Европейский Союз является для нас основой наших мирных усилий", – подчеркнула она.

По словам фон дер Ляйен, усиление позиции Украины – это также вопрос экономики. Она напомнила об объявлении G7 в Апулии о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов США, а также о кредите ЕС на сумму до 35 млрд евро.

"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые украинский народ идет ежедневно, чтобы оставаться свободным и независимым. Но что мы можем сделать, так это стоять плечом к плечу с ним и строить общее будущее", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Как сообщалось, в Нью-Йорке состоялась встреча в формате "Группа семи" + Украина", во время которой более 30 стран и Европейский Союз приняли Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины.

Канада на этой встрече заявила, что рассматривает возможность предоставления Украине дополнительной критически важной и срочно необходимой поддержки, в частности беспилотников и обучение пилотов истребителей.