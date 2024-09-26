Беларускі Гаюн: Минимум 4 "Шахеда" ночью залетали в Беларусь, один из РФ

В Беларусь ночью 26 сентября залетело не менее 4 российских дронов "Шахед", а в небо поднимали два истребителя для патрулирования, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил аналитический проект "Беларускі Гаюн".

"По данным украинских мониторинговых ресурсов, за минувшую ночь в Беларусь залетели по меньшей мере 4 дрона-камикадзе типа „Шахед". Первый из них пересек границу с Беларусью примерно в 00:13 в районе н.п. Любеч и через 30 минут вернулся в Украину.

Далее "Шахеды" заходили в Беларусь в 02:29, 03:05 и 03:52. Примечательно, что один из дронов залетел в воздушное пространство Беларуси не из Украины, а из РФ. Известно, что "Шахед" двигался в направлении Гомеля, что с ним было дальше - неизвестно".

Аналитики пишут, что в течение ночи над юго-востоком Беларуси дежурили два истребителя: первый поднялся около 00:30, а второй - в 02:50.

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