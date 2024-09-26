ГБР выявило новое скрытое имущество братьев Козака и Медведчука

Суд арестовал и передал Агентству по розыску и управлению активами (АРМА) скрытую от фискальных органов новую партию имущества предприятия Бетонбуд, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Завод Бетодбуд и еще три актива во Львовской области (ООО "Капитал Плаза", 50% ООО "Галицкий перекресток", ООО "Трансмонолитавто") братьев Козака и Медвечука были переданы в управление АРМА в июле этого года.

Позже правоохранители установили, что на балансе Бетонстроя находится неучтенное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисное помещение.

Отмечается, что общая стоимость выявленного имущества составляет около 16 млн грн.

В июне, по ходатайству ГБР, перешел в управление государства еще один актив братьев Козака и Медвечука во Львовской области - предприятие по добыче песка и производства керамического кирпича Кермабуд.

Сообщается, что стоимость актива оценивалась в 5 млн долл.

Также по ходатайству ГБР арестованы земельные участки, которые фирмы Медведчука и Козака получили безвозмездно от одной из территориальных общин Львовской области. На землях, которые по документам имеют сельскохозяйственное назначение, есть залежи газа.

Напомним:

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало 11 часов бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука за 3,3 миллиона гривен.