Байден: США расширят подготовку украинских пилотов на F-16

Президент США Джо Байден объявил, что в следующем году США поддержат подготовку в следующем году еще 18 украинских пилотов F-16, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении Байдена по случаю визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Объявление Байдена стало частью заявления о резком увеличении помощи по безопасности для Украины.

"С целью развития потенциала украинских военно-воздушных сил я поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе путем поддержки подготовки еще 18 пилотов в следующем году", – заявил Байден.

Ранее в сентябре стало известно, что первая группа украинских пилотов начала теоретическое обучение на истребителях F-16 в Румынии, а к практическим занятиям может перейти в ближайшие несколько месяцев.

А министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Украина до конца 2024 года получит еще одну партию датских истребителей F-16.

Напомним, Джо Байден объявил о выделении на оружие для Украины в ближайшие месяцы почти 8 млрд долларов. Он также санкционировал предоставление Украине авиабомб большой дальности JSOW и дополнительной батареи ЗРК Patriot и ракет к ней.