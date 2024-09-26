Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на заявления об угрозах со стороны Ирана убить его с целью дестабилизации и хаоса в стране, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило издание ABC News.

Как отметило издание, на митинге в Северной Каролине Трамп резко предупредил Иран о том, что он будет делать, если станет американским президентом.

"Если бы я был президентом, я бы сообщил стране, которая угрожает, – в этом случае Ирану, – если вы сделаете что-то, чтобы нанести вред этому человеку, мы разнесем ваши крупнейшие города и саму страну в пух и прах", – заявил он.

Он отметил, что тогда "больше не было бы никаких угроз".

"Но сейчас у нас нет такого руководства, нужных людей, нужных лидеров", – добавил 45-й американский президент.

Накануне сообщалось, что сотрудники американской разведки предупредили Трампа о реальных угрозах его жизни, которые поступают из Ирана.

Как известно, в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

Также в июле в кандидата в президенты США от Республиканской партии стреляли на митинге в Пенсильвании.