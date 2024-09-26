ЕС отреагировал на заявления Путина о расширении условий применения ядерного оружия

Новые угрозы главы Кремля Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия против неядерных стран – еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию Европейского Союза о продолжении поддержки Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге для прессы заявил представитель ЕС Петер Стано.

Журналист спросил о том, каким образом ЕС будет реагировать на очередное "снижение порога" применения российского ядерного оружия против неядерных государств, о чем было объявлено Путиным 25 сентября.

На это Стано акцентировал, что Путин "не впервые делает ставку на свой ядерный арсенал".

"Это является лишь продолжением очень безответственного и неприемлемого поведения со стороны Путина, что демонстрирует всему миру его истинное лицо, особенно во время проведения недели высокого уровня в ходе Генассамблеи ООН", – акцентировал он.

Спикер отметил, что глава Кремля "не стесняется играть в ядерные игры снова и снова".

"Мы, безусловно, решительно отрицаем эти угрозы. Позиция Евросоюза остается неизменной", – подчеркнул Стано.

Он также отметил, что ЕС пытается доносить эту позицию до международных партнеров, привлекая их внимание к тому, насколько безумным и безответственным является поведение Путина, который представляет страну-постоянного члена Совета безопасности ООН, главной задачей и обязанностью которой является поддержание мира в мире.

"Так что это является лишь продолжением тенденции его поведения и разоблачает его истинное лицо во время очень важного международного события высокого уровня, которое проходит прямо сейчас в Нью-Йорке", – подытожил представитель ЕС.

Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце сентября уходит с этой должности, скептически оценил угрозы Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.

Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку, несмотря на слова, он ничего не делает.