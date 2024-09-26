В Кировоградской области на полигоне инструктор избил солдата - ГБР

В Кировоградской области во время занятий на полигоне одного из военных избил инструктор. Правоохранители проводят расследование. Со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По данным правоохранителей, 17 сентября 2024 года во время занятий по огневой подготовке произошел конфликт между одним из курсантов и инструктором.

"В результате спора чиновник избил военнослужащего примером автомата. С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу" , - уточнили в ГБР.

На следующий день правоохранители открыли производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Досудебное расследование продолжается.