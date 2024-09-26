В МВД озвучили число официально пропавших без вести

В настоящее время в Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, насчитывает 55 тысяч человек﻿. Об этом заявил заместитель главы МВД Леонид Тимченко, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день Реестр содержит информацию о 55 тысячах человек. Большинство из них – это военнослужащие. Эта цифра достаточно динамична: когда местонахождение пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, – в плену. К сожалению, устанавливаем и погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести" , — сказал он.

По словам Тимченко, МВД сотрудничает с Международной комиссией по пропавшим без вести. В частности, по реализации процесса отбора ДНК-образцов у граждан Европы. За все время Нацполиция получила 751 ДНК-профиль, выведенный из биологического материала, отобранного у граждан за границей. Благодаря этому было идентифицировано 107 тел, которые были неопознаны на территории Украины.