Кабмин утвердил строительство водопровода в Николаев на 8,8 млрд грн

Правительство утвердило проект строительства магистрального водопровода в Николаев на 8,8 млрд грн. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль, сообщает Левый берег.

"Важнейший вызов в Николаеве - это доступ жителей к питьевой воде. Российские террористы разрушили водопровод Днепр-Николаев, а затем взорвали Каховскую ГЭС. Для Николаева нашли техническое решение - поставки воды из реки Ингулец. В этом году Правительство выделило всего 384 млн грн для финансирования стабильной подачи технической воды в Николаев этим путем" , - написал Шмыгаль.



Однако, как отметил премьер, долгосрочное решение проблемы заключается в строительстве водозабора из реки Южный Буг и магистрального водопровода в областной центр.

"Сегодня вместе с председателем Николаевской ОВА ознакомились с деталями этого проекта. Правительство утвердило соответствующую программу. Есть поручение президента. Примерная стоимость реализации проекта около 8,8 млрд грн. Теперь поручаем Министерству развития общин и территорий определить источники финансирования и за счет средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии начать работы по принципу "Проектируй и Строй" ' , - рассказал премьер-министр.

Он отметил, что уже есть предварительные договоренности с партнерами, в частности, с Европейским инвестиционным банком о привлечении донорских средств на этот проект, поэтому правительство рассчитывает на его скорую реализацию.