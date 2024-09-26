Зеленский думает над проведением выборов в следующем году - The Economist

Президент Украины Владимир Зеленский якобы рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем, 2025, году на фоне падения его рейтингов. С помощью выборов президент якобы хочет укрепить свою власть. Об этом пишет The Economist, сообщает Hromadske.

The Economist не указывает источников, однако среди опрошенных политиков, которые тоже подтверждают якобы подготовку к выборам, указали Юлию Тимошенко.

Издание приводит данные американского Национального демократического института, согласно которым доверие украинцев к Зеленскому снизилось с 80% в мае 2023 года до 45% в 2024-м.

Журналисты отмечают, что, несмотря на решение отложить выборы до завершения войны, украинский президент якобы рассматривает возможность назначить президентские выборы в следующем году, «чтобы укрепить свою власть».

Юлия Тимошенко, с которой поговорило издание Economist, подтвердила, что якобы «политический процесс однозначно начался».