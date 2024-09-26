Британия увеличит отправку в Украину артустановок AS90 в ближайшие недели

Великобритания передаст Силам обороны Украины очередную партию самоходных артиллерийских установок AS90. 10 из них уже поставлены Украине, а еще шесть будут доставлены в ближайшие недели. Со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

Сообщается, что правительство Кира Стармера ранее планировало поставить украинской армии 12 артиллерийских орудий AS90 в течение 100 дней после вступления в должность. Но теперь планирует доставить 16 единиц.