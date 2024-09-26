"Газпром" вылетел из сотни крупнейших компаний РФ по прибыли

В опубликованном изданием Forbes ежегодном рейтинге крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли лидер 2023 года - "Газпром" - в 2024 году не только потерял свои позиции, но и не смог попасть в первую сотню. ﻿Об этом пишет российское издание The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

Впервые за 25 лет "Газпром" закрыл 2023 год с убытком в размере 629 млрд рублей, тогда как годом ранее его прибыль составляла 1,23 трлн рублей.

Согласно внутреннему отчету, подготовленному для руководства компании, восстановить экспорт газа до прежнего уровня в ближайшие десять лет не удастся.

Ожидается, что к 2035 году объем экспорта в среднем составит лишь 50-75 млрд кубометров в год - примерно треть от показателей, которые предшествовали вторжению России в Украину.

Основной причиной убытков "Газпрома" стало резкое снижение добычи газа и поставок в Европу, вызванное санкциями, наложенными на Россию из-за нападения на Украину.

В 2023 году добыча газа компанией сократилась до 404 млрд кубометров - это минимальный уровень с 1990 года. Объем поставок за границу составил лишь 69 млрд кубометров, что стало самым низким показателем с 1985 года.

В Европу было экспортировано лишь 28 млрд кубометров газа, что соответствует уровню конца 1970-х годов.

Доля "Газпрома" на европейском рынке снизилась втрое - с 45% до 15%.