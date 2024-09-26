Волынская трагедия негативно влияет на отношения с Украиной – МИД Польши

Тема эксгумации польских жертв в Украине негативно влияет на польско-украинские отношения и этим пользуется Россия. Но сложная общая история не отменяет поддержки евроинтеграции Киева Варшавой. Об этом в ответ на запрос рассказали в материале в Министерстве иностранных дел Польши, сообщает Лига.net.

Польша использует председательство в ЕС для давления на Украину по вопросу Волынской трагедии, написало 19 сентября со ссылкой на анонимные источники в МИД польское издание Onet. В январе 2025 года Польша возглавит Совет ЕС, что позволит ей играть ключевую роль в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

"Нерешенные исторические проблемы между нашими странами не определяют нашу поддержку Украины, в частности по вступлению ﻿ в ЕС. Но готовность к открытой и честной дискуссии, основанной на фактах, и к обеспечению достойного захоронения всех убитых – элемент идентичности ЕС, членом которого Украина станет" , – заверили в МИД Польши.

Без конкретных действий Киева такой односторонний подход к общей истории все больше будет тяготить двусторонние отношения, считают польские дипломаты.