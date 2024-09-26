Зеленский встретился с демократами и республиканцами Палаты представителей
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Об этом заявила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Левый берег.
В ходе встречи президент Украины представил ключевые пункты Плана победы.
“Мы находимся в решающем моменте этой войны. Нам нужно действительно сильное давление и сильные позиции Украины”, - подчеркнул Зеленский.
Также на встрече обсудили ситуацию на поле боя, защиту энергетической сети и подготовку нашей страны к зиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с двухпартийной делегацией Сената США, возглавленной лидерами демократов и республиканцев в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом.
- Эта встреча состоялась на фоне критики республиканцев, которым не понравились заявления украинского президента по поводу Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса. Также продолжается расследование визита Зеленского в Пенсильванию, инициированное республиканцами.