Зеленский встретился с демократами и республиканцами Палаты представителей

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Об этом заявила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Левый берег.

В ходе встречи президент Украины представил ключевые пункты Плана победы.

“Мы находимся в решающем моменте этой войны. Нам нужно действительно сильное давление и сильные позиции Украины” , - подчеркнул Зеленский.

Также на встрече обсудили ситуацию на поле боя, защиту энергетической сети и подготовку нашей страны к зиме.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с двухпартийной делегацией Сената США, возглавленной лидерами демократов и республиканцев в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом.