Генштаб: За сутки 181 боестолкновение, самая горячая ситуация под Покровском

По состоянию на 22:00 26 сентября произошло 181 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском направлении. Со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, сообщает Левый берег.

Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 57 авиаударов, сбросив 66 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 729 дронов-камикадзе и произвели более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения. Силы обороны отражали наступление россиян недалеко от Старицы, Тихого и Волчанска. Бои завершены.

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки. Девятнадцать боев завершено, один – еще продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Торского. К настоящему времени все 15 боевых столкновений завершены.

На Северском направлении украинские защитники отражали четыре вражеских наступательных действия в районах Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении шло 10 боев у Миньковки, Григоровки и Белой Горы, где продолжаются две атаки противника.

На Торецком направлении произошло 17 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки. Четырнадцать столкновений завершено, три – до сих пор.

На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 39 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Силы обороны отразили 34 наступательных действия, пять – еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 278 оккупантов, из них 116 – безвозвратно. Также уничтожены две вражеские пушки, четыре БпЛА, два окопных РЭБа, три автомобиля и две единицы мототехники. К тому же поврежден бронетранспортер, четыре артиллерийские системы, два автомобиля и два мотоцикла.

На Кураховском направлении враг 34 раза штурмовал вблизи Цукуриного, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки. Украинские защитники остановили 27 атак, семь – еще продолжаются.

На Времовском направлении противник предпринял пять попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Екатериновки и Богоявленки. Четыре боя завершены, один – продолжается.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Российские захватчики атаковали неподалеку от Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, дважды штурмуя позиции наших войск.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области . Авиация врага не прекращает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. На данный момент известно о 12 авиационных ударах с применением 14 КАБов.

На других направлениях – без особых изменений.