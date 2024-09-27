Мишель: ЕС выполнит обязательства по возвращению мира в Украину

Захватническая война России угрожает не только народу Украины, но и каждому европейцу. Европейский Союз выполнит собственное обязательство по возвращению в страну справедливого и длительного мира, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, постоянный член Совета Безопасности начал преступную и неспровоцированную войну в Украине. Мишель назвал это показательной "попыткой насадить свое право, используя силу, вместо того, чтобы воспользоваться силой права".

"Эта война является прямой угрозой для народа Украины и для каждого из нас. Европейский Союз поддержал Украину, и будет продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Мы выполним наше обещание свободы и солидарности. Мы обязались достичь справедливого и прочного мира, как это прописано в Уставе ООН" , - сказал президент Евросовета.

Мишель отметил, что преступление является преступлением, где бы и кем бы оно ни было совершено. Именно поэтому, по его словам, ЕС защищает универсальное международное право во всем мире.

Иран и Россия - одинаковая угроза

В этом контексте он вспомнил Иран, который со своими прокси-группировками подпитывает конфликты на Ближнем Востоке и обвинил Тегеран в поддержке войны против Украины.

"Мы должны сделать выводы из этой ситуации. Иран и Россия используют одну и ту же схему: ядерная угроза, империалистические амбиции, поддержка террористических групп, - и все это для дестабилизации соседних стран и остального мира" , - отметил Мишель.

Китай - ключевой партнер

Кроме того, президент Евросовета призвал Китай воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы остановить войну против Украины и обеспечить уважение к Уставу ООН. Он назвал КНР "ключевым партнером, который может помочь преодолеть глобальные вызовы, уменьшить риски и диверсифицировать пути снабжения".

"Как мы знаем, зависимость от одного поставщика перерастает в уязвимость и приводит к конфликтам. Мы также призываем Китай не поддерживать Россию, прямо или косвенно, в ее преступной войне против Украины. Вместо этого Китай должен воспользоваться своим влиянием, чтобы обеспечить уважение к Уставу ООН" , - сказал Мишель.

Поддержка ЕС в адрес Украины

Напомним, с 24 сентября в Нью-Йорке проходят общие дебаты высокого уровня с участием глав государств и правительств в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН.

На днях участие в дебатах принял президент Украины Владимир Зеленский. Во время своего визита в США он также встретился с Шарлем Мишелем, лидеры обсудили использование замороженных активов РФ.

На днях президент Евросовета на полях Генассамблеи ООН встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Во время диалога Мишель раскритиковал иранского лидера за поставки баллистических ракет России.