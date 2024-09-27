Россияне нанесли ракетный удар по Днепру: есть разрушения на предприятии

Российское войско ночью 27 сентября обстреляло Днепр, вспыхнул пожар, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак.

"После полуночи российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Есть разрушения на территории промышленного объекта. Возник пожар, который спасатели потушили. Люди не пострадали" , — рассказал он.

Кроме того, россияне били по Никополю и Марганецкой громаде, применили дрон-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Побита инфраструктура. По словам Лысака, погибших и раненых нет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки российская армия запустила по Украине более 700 дронов-камикадзе, а также ракеты и управляемые авиабомбы.