Эта зима не будет простой: НБУ оценил дефицит электроэнергии в Украине

Национальный банк оставил неизменной оценку дефицита электроэнергии в Украине в 2024 году на уровне 7%. Эта зима не будет простой, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine.

"Мы пользуемся теми данными, которые получаем из многих источников, агрегируя их и формируя свою собственную гипотезу. Наша собственная гипотеза говорит о том, что дефицит на 2024 год после тех обстрелов, разрушений, которые мы уже испытали, составляет 7%", – сказал он.

По его словам, по факту уровень дефицита даже несколько лучше, но остается риск на осень и возможное возобновление соответствующих атак.

"Поэтому мы пока остаемся в базовом сценарии", - сказал он.

Пышный отметил, как быстро начали работать над восстановлением разрушенных энергогенерирующих мощностей и главное - построением этой диверсифицированной системы малой генерации.

"Можно ли это сделать за месяц восстановив действительно те мощности, которые стали недоступны в результате атаки? Конечно нет, это требует времени и огромного объема ресурсов. И конечно эта зима не будет простой. И конечно мы будем испытывать последствия дефицита будем испытывать все", – добавил он.

Глава НБУ отметил, что "по большому счету каждый из нас в какой-то мере должен стать энергетиком для того, чтобы понять, как ему самый лучший способ пройти через эту зиму".

Следует определить, как жилье может быть обеспечено автономными источниками энергопитания и энергообеспечения.

"Надо это сделать сегодня. Такой продукт соответственно есть, и в рамках государственной программы кредитования подставку ноль. И в рамках коммерческого кредитования, которое предлагают банки, если ваш бизнес на сегодняшний день требует соответствующего энергообеспечения и вы чувствуете критическую зависимость от перебоев, надо двигаться в сторону своей автономии", - Пышный.

Дефицит электроэнергии

По данным МВФ, масштабные атаки на украинский энергетический сектор в конце марта – в мае серьезно повредили или уничтожили около половины мощностей, генерирующих более 9 ГВт. Объем разрушенной мощности оценивается в более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС.

МВФ прогнозирует, что средний дефицит электроэнергии Украины в 2024 году составит около 10%. В то же время серьезный дефицит (до 30%), вероятно, возникнет только в час пик.