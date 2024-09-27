Китай заявил о создании платформы "Друзья мира" по войне в Украине
Китай со странами Глобального Юга хочет создать платформу "Друзья мира". Она будет направлена на так называемое политическое урегулирование войны в Украине, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.
Глава МИД Китая Ван И в кулуарах ООН встретился с главным специальным советником президента Бразилии Селсо Аморимом.
Ван И заявил, что Китай, Пакистан и другие страны Глобального Юга собираются создать платформу "Друзей Мира" по "кризису" в Украине (так Китай называет войну России против Украины). Как пояснил китайский министр, "Друзья мира" - это не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет диалог.
"Друзья Мира" преследуют цель объективного и рационального голоса и будут играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", - говорится в заявлении.
Спецпредставитель Бразилии напомнил о "мирном плане" Китая и Бразилии по отношению к Украине и заявил, что он имеет большое значение.
"Обе стороны могут продолжать работать вместе, чтобы играть роль "друзей мира", достигать всеобщего консенсуса и способствовать охлаждению ситуации", - сказал советник президента Бразилии.
Отношение Китая к войне в Украине
Китай заявляет о своей якобы нейтральной позиции по войне в Украине. Пекин оказывал Украине гуманитарную помощь. С начала полномасштабного вторжения лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский говорили только раз.
Китай тесно сотрудничает с Россией в сфере торговли. Китайские компании поставляют Москве товары двойного значения.
Китай и Бразилия представили свой так называемый мирный план для Украины и пытаются продвигать его в ООН. Однако Украина отвергает альтернативные мирные предложения.