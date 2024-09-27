Ракетный удар по Кривому Рогу: из-под завалов достали тело женщины
Под завалами админздания в Кривом Роге нашли тело женщины, еще 5 человек получили ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Под завалами админздания в Кривом Роге обнаружили тело женщины. Таким образом, по информации на сейчас, этим утром враг убил в городе одного человека. Пятеро пострадали".
Отмечается, что поисковые работы продолжаются. Кроме админздания, захватчики изуродовали 23 частных дома и 3 девятиэтажки. А еще - учебное заведение. Повреждены более восьми десятков авто. Из них 8 - служебных
Предыстория:
- Утром, 27 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, попали по управлению Нацполиции, пока известно о 5 пострадавших.