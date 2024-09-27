Ракетный удар по Кривому Рогу: из-под завалов достали тело женщины

Под завалами админздания в Кривом Роге нашли тело женщины, еще 5 человек получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Под завалами админздания в Кривом Роге обнаружили тело женщины. Таким образом, по информации на сейчас, этим утром враг убил в городе одного человека. Пятеро пострадали".

Отмечается, что поисковые работы продолжаются. Кроме админздания, захватчики изуродовали 23 частных дома и 3 девятиэтажки. А еще - учебное заведение. Повреждены более восьми десятков авто. Из них 8 - служебных

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